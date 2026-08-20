Découvrez le rez-de-chaussée du château de Pontarion, Château de Pontarion, Pontarion

Informations pratiques

Découvrez le rez-de-chaussée du château de Pontarion 19 et 20 septembre Château de Pontarion Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le rez-de-chaussée du château de Pontarion lors d’une visite commentée offrant un premier aperçu de l’histoire et de l’architecture de cet édifice remarquable.

Château de Pontarion 9 place du château, 23250 Pontarion Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 80 30 25 30

Le rez de chaussée du chateau de Pontarion sera opuvert pour la 3eme année consecutive.

©regis DARRICAU