Découvrez le village des métiers d’art, La Scierie, Dannemoine

Informations pratiques

Découvrez le village des métiers d’art 19 et 20 septembre La Scierie Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez à la rencontre de plusieurs artistes et artisans d’art qui vous accueilleront avec grand plaisir pour partager avec vous leur savoir-faire. Au programme : présentation de leur travail et démonstrations : Yvan Baudoin, sculpteur sur pierre ; Joy Jaroba, plasticienne qui travaille dans l’espace avec différents matériaux ; Pol Lujan, photographe ; Marie-Hélène Burgeat, artiste plasticienne (travail sur la matière et la rouille) ; Hélène Brument, démonstration de sculpture sur tronc d’arbre réalisée à la tronçonneuse (après-midi) ; Pierre Maraval, artiste plasticien et photographe et bien d’autres encore…

La Scierie 1 route de Vezinnes, 89700 Dannemoine Dannemoine 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.

Village des métiers d’art

©Yvan Baudoin