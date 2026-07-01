Découvrez l’ensemble seigneurial de Parey-sous-Montfort, Maison seigneuriale du Houx d’Hennecourt et son domaine, Parey-Sous-Montfort

Informations pratiques

Découvrez l’ensemble seigneurial de Parey-sous-Montfort 19 et 20 septembre Maison seigneuriale du Houx d’Hennecourt et son domaine Vosges

Atelier photographique limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Plongez le temps d’un après-midi dans un domaine seigneurial de la fin du XVIIIe avec sa maison et ses décors intérieurs, son jardin à la française disposé à l’italienne et ses potagers.

Découvrez également une exposition dans l’orangerie de jouets anciens de la collection de Jean-Claude Joux.

Il vous est proposé également un atelier photographique animé le dimanche par Marc Kereun autour des cyanotypes et daguerréotypes.

Maison seigneuriale du Houx d’Hennecourt et son domaine 43 rue du Gras, 88800 Parey-sous-Montfort Parey-Sous-Montfort 88800 Vosges Grand Est Cette maison seigneuriale est construite en 1786 par le chevalier Charles François du Houx d’Hennecourt. De plan rectangulaire, elle est entourée de dépendances et d’un colombier. Le logis possède deux pièces lambrissées avec cheminées, éléments rares dans le département des Vosges.

Plongez le temps d’un après midi dans un domaine seigneurial de la fin du XVIIIe avec sa maison et ses décors intérieurs, son jardin à la française disposé à l’italienne et ses potagers.

©delassaux