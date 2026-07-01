Exposition au prieuré de Parey et jeu de piste, Ancien prieuré, Parey-Sous-Montfort

Informations pratiques

Exposition au prieuré de Parey et jeu de piste 19 et 20 septembre Ancien prieuré Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir le prieuré de Parey et son église, tous deux protégés au titre des monuments historiques, bel ensemble XVIIIe dessiné par l’architecte Louis Dubois.

Participez à un jeu de piste dans le village, autour de clichés anciens.

Ancien prieuré 123 Rue du Gras, 88800 Parey-Sous-Montfort, France Parey-Sous-Montfort 88800 Vosges Grand Est Prieuré fondé en 1662 et reconstruit entre 1744 et 1748 (date 1744 sur la façade de l’église). Clocher de l’église coiffé d’une toiture à l’impériale. Lambris de la sacristie et mobilier d’origine encore en place (stalles, autels…). Au sud, subsiste une partie des bâtiments conventuels elévés entre 1744 et 1748. Vendu comme bien national en 1793, le prieuré fut loti dans les années suivantes entre plusieurs propriétaires.

Venez découvrir le prieuré de Parey et son église, tous deux protégés au titre des monuments historiques, bel ensemble XVIIIe dessiné par l’architecte Louis Dubois.

©Rauenstein