Découvrez les 850 ans d’histoire d’un domaine sous forme de fresque historique, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés

Informations pratiques

Découvrez les 850 ans d’histoire d’un domaine sous forme de fresque historique 18 – 20 septembre Les Jardins de Bois Gérard Aube

places limitées à 25 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les documents et les photos de nos recherches historiques sur Bois Gérard.

Les Jardins de Bois Gérard Bois Gérard, 10130 Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est 06 07 02 97 02 Lieu-dit de 850 ans d’histoire, Bois Gérard comprend plusieurs bâtiments, dont un pigeonnier avec environ 1000 boulins à découvrir avec un guide.

La chapelle de Bois Gérard, Notre-Dame des Anges, a été construite vers 1815 par Monsieur Truchy de la Hupproye. Accès au site par la D22. Parking sur place.

Venez découvrir les documents et les photos de nos recherches historiques sur Bois Gérard.

Alexandre Delaoutre