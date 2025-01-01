Découvrez les activités des clubs séniors dans le 19e arrondissement de Paris Club seniors Chaufourniers Paris mercredi 1 janvier 2025.

Clubs séniors dans le 19ᵉ arrondissement

Chaufourniers : 2, allée Georges Récipon (entrée au niveau du 18, rue de Meaux) 75019 – 01 42 03 53 71

: 2, allée Georges Récipon (entrée au niveau du 18, rue de Meaux) 75019 – 01 42 03 53 71 Des Bois : 10/12, rue des Bois 75019 – 01 42 40 40 44

: 10/12, rue des Bois 75019 – 01 42 40 40 44 Flandre : 142 bis, avenue de Flandre 75019 – 06 02 17 54 16

: 142 bis, avenue de Flandre 75019 – 06 02 17 54 16 Quai de Seine : 55, Quai de Seine 75019 – 01 46 07 30 42

Programme mensuel des activités des clubs du 19e Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le 19ᵉ arrondissement : Mai 2026

Avril 2026

Mars 2026

Comment s’inscrire ?

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.

Maison des Solidarités Paris 19e (ex EPS) Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez également contacter le service Personnes Retraitées–Handicapées (PRH) de la Maison des Solidarités (ex EPS). Adresse : 17 rue Meynadier, Paris 75019

Téléphone : 01 40 40 82 00

Les clubs séniors dans le 19ᵉ arrondissement vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Club seniors Chaufourniers 2, allée Georges Récipon 75019 Paris



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