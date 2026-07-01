Découvrez les Archives sous l’angle de la conservation préventive et des bonnes pratiques de préservation, Archives municipales de Chambéry, Chambéry

Informations pratiques

Découvrez les Archives sous l’angle de la conservation préventive et des bonnes pratiques de préservation Samedi 19 septembre, 10h30 Archives municipales de Chambéry Savoie

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Papier, cassette, VHS, photos… le patrimoine archivistique est, par nature, très fragile. Le soleil, l’eau, le feu, la poussière etc. sont autant de menaces qui peuvent détériorer définitivement les documents. En compagnie de 2 archivistes, découvrez les stratégies et moyens mis en place par les services d’Archives pour protéger ce patrimoine et comment adapter ces techniques pour protéger vos documents personnels

Archives municipales de Chambéry 5 rue Ronde 73000 CHAMBERY Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 62 74 81 [{« type »: « link », « value »: « http://www.chambery.fr »}]

Journées européennes du patrimoine