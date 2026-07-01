Découvrez les Archives sous l’angle de la conservation préventive et des bonnes pratiques de préservation, Archives municipales de Chambéry, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales de Chambéry · Chambéry
Informations pratiques
Découvrez les Archives sous l’angle de la conservation préventive et des bonnes pratiques de préservation Samedi 19 septembre, 10h30 Archives municipales de Chambéry Savoie
Limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Papier, cassette, VHS, photos… le patrimoine archivistique est, par nature, très fragile. Le soleil, l’eau, le feu, la poussière etc. sont autant de menaces qui peuvent détériorer définitivement les documents. En compagnie de 2 archivistes, découvrez les stratégies et moyens mis en place par les services d’Archives pour protéger ce patrimoine et comment adapter ces techniques pour protéger vos documents personnels
Archives municipales de Chambéry 5 rue Ronde 73000 CHAMBERY Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 62 74 81 [{« type »: « link », « value »: « http://www.chambery.fr »}]
Journées européennes du patrimoine
À voir aussi à Chambery (Savoie)
- Atelier crème hydratante visage et roll-on contour des yeux, Ateliers Octopodes, Chambéry 4 juillet 2026
- Atelier couture « mon premier sac », Ateliers Octopodes, Chambéry 4 juillet 2026
- Découverte de l’argentique, Ateliers Octopodes, Chambéry 5 juillet 2026
- Atelier cyanotype, Ateliers Octopodes, Chambéry 5 juillet 2026
- Atelier Mensuel Aquarelle, Ateliers Octopodes, Chambéry 7 juillet 2026