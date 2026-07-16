Découvrez les ateliers de la Micro-Folie itinérante Alpes Provence Verdon, Salle multi-activités, Saint-Benoît

Informations pratiques

Découvrez les ateliers de la Micro-Folie itinérante Alpes Provence Verdon Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Salle multi-activités Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les trésors de musées du monde entier et les richesses de nos patrimoines avec la micro-folie itinérante Alpes Provence Verdon (musée numérique, réalité virtuelle, fablab, ludothèque)

Venez tester l’atelier stop motion le matin.

Et toute la journée, plongez dans les oeuvres du musée numérique ou venez lire et jouer avec la ludothèque.

RDV salle multi-activités

Infos : micro.folie@ccapv.fr – 06 86 07 84 70

Salle multi-activités Place de la Tour, 04240 Saint-Benoît Saint-Benoît 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:micro.folie@ccapv.fr »}]

Découvrez les trésors de musées du monde entier et les richesses de nos patrimoines avec la micro-folie itinérante Alpes Provence Verdon (musée numérique, réalité virtuelle, fablab, ludothèque)

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