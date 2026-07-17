Découvrez les collections du musée de l’imagerie Johannique, Musée Jeanne d’Arc, Vaucouleurs

Informations pratiques

Découvrez les collections du musée de l’imagerie Johannique 19 et 20 septembre Musée Jeanne d’Arc Meuse

Accès libre au musée Jeanne d’Arc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Jehanne se dévoile à vos yeux !

Ce musée est dédié à la représentation de Jeanne d’Arc, figure tragique qui a inspiré écrivains, artistes et historiens depuis le Moyen Âge.

Musée Jeanne d’Arc 17 Rue Jeanne d’Arc, 55140 Vaucouleurs, France Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est 0329895182 https://musees-meuse.fr/musees/musee-jeanne-darc-vaucouleurs Près de 300 pièces, dessins, maquettes, cartons de vitraux, estampes, bronzes, et affiches représentent l’imagerie johannique d’inspirations littéraire, historique, religieuse, politique, publicitaire du XVIe à nos jours. Plusieurs approches différentes et complémentaires se retrouvent au fil des salles du musée :

– les milles et uns visages de Jeanne (la jeune fille, la guerrière, la martyre) ;

– l’histoire, le mythe et l’imagerie johannique représentés notamment par une série de bronzes et d’affiches de théâtre et de cinéma.

Jehanne se dévoile à vos yeux !

Office de Tourisme de Commercy Void Vaucouleurs