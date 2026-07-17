Découvrez les lieux historiques sur les traces de Jeanne d’Arc, Site Jeanne d’Arc – Chapelle Castrale, Vaucouleurs

Informations pratiques

Découvrez les lieux historiques sur les traces de Jeanne d’Arc 19 et 20 septembre Site Jeanne d’Arc – Chapelle Castrale Meuse

Accès libre, à la chapelle castrale et aux sites historiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez les lieux historiques de Vaucouleurs, témoins du passage de Jeanne d’Arc.

Le 13 mai 1428, Robert de Baudricourt, capitaine de la forteresse et gouverneur du roi à Vaucouleurs, reçoit la visite d’une bergère de 16 ans, venue de Domrémy, prénommée Jeanne. Le 23 février 1429, escortée de ses six premiers compagnons d’armes, Jeanne d’Arc quitte la cité par la porte de France.

Venez visiter les vestiges du passé sur le site de l’ancienne forteresse. Des panneaux explicatifs sont présents sur chaque point d’intérêt et des guides pourront également répondre à vos questions.

Site Jeanne d’Arc – Chapelle Castrale Rue de Neidenstein, 55140 Vaucouleurs Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est 03 29 89 51 82 https://tourisme-cc-cvv.fr/ Sur ce site se trouvent les lieux dits historiques de Vaucouleurs, avec la Chapelle, la Crypte, la Porte de France et la Tours Pagis. La chapelle castrale est construite de 1923 à 1929. Elle se situe à l’emplacement de la chapelle du XIIIe siècle et conserve la crypte originelle. Dans cette crypte, se trouve la statue de Notre-Dame-des-Voûtes. Les vitraux de la chapelle relatent l’histoire de Jeanne d’Arc. Parking.

Découvrez les lieux historiques de Vaucouleurs, témoins du passage de Jeanne d’Arc.

Office de Tourisme de Commercy Void Vaucouleurs