Découvrez les coulisses de la nouvelle piscine des Dervallières Piscine des Dervallières Nantes
Découvrez les coulisses de la nouvelle piscine des Dervallières Piscine des Dervallières Nantes samedi 19 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 – 16:30
Gratuit : non 10
À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes d’un lieu habituellement peu accessible et découvrez les coulisses de la piscine des Dervallières. Au programme de cette visite guidée :• découverte des bassins intérieurs et extérieurs• immersion dans les espaces techniques en sous-sol, au cœur du fonctionnement de l’équipementLes visites se dérouleront par petits groupes, sur des créneaux.Inscription obligatoireHoraires proposés14h00 – 14h30 – www.urlr.me/k6jMSe14h30 – 15h00 – www.urlr.me/6waMgt15h30 – 16h00 – www.urlr.me/VXgaSG16h00 – 16h30 – www.urlr.me/qHZwuz Une occasion rare de découvrir l’envers du décor et le patrimoine du quotidien.
Piscine des Dervallières Nantes 44093
http://urlr.me/qHZwuz
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