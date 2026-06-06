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Découvrez les coulisses de la nouvelle piscine des Dervallières Piscine des Dervallières Nantes

Découvrez les coulisses de la nouvelle piscine des Dervallières Piscine des Dervallières Nantes

Découvrez les coulisses de la nouvelle piscine des Dervallières Piscine des Dervallières Nantes samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Piscine des Dervallières

Adresse : nantes

Ville : 44093 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : 10

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 – 16:30
Gratuit : non 10  

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes d’un lieu habituellement peu accessible et découvrez les coulisses de la piscine des Dervallières. Au programme de cette visite guidée :• découverte des bassins intérieurs et extérieurs• immersion dans les espaces techniques en sous-sol, au cœur du fonctionnement de l’équipementLes visites se dérouleront par petits groupes, sur des créneaux.Inscription obligatoireHoraires proposés14h00 – 14h30 – www.urlr.me/k6jMSe14h30 – 15h00 – www.urlr.me/6waMgt15h30 – 16h00 – www.urlr.me/VXgaSG16h00 – 16h30 – www.urlr.me/qHZwuz Une occasion rare de découvrir l’envers du décor et le patrimoine du quotidien.

Piscine des Dervallières Nantes 44093
http://urlr.me/qHZwuz


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