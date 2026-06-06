Découvrez les coulisses de la nouvelle piscine des Dervallières Piscine des Dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 – 16:30

Gratuit : non 10

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes d’un lieu habituellement peu accessible et découvrez les coulisses de la piscine des Dervallières. Au programme de cette visite guidée :• découverte des bassins intérieurs et extérieurs• immersion dans les espaces techniques en sous-sol, au cœur du fonctionnement de l’équipementLes visites se dérouleront par petits groupes, sur des créneaux.Inscription obligatoireHoraires proposés14h00 – 14h30 – www.urlr.me/k6jMSe14h30 – 15h00 – www.urlr.me/6waMgt15h30 – 16h00 – www.urlr.me/VXgaSG16h00 – 16h30 – www.urlr.me/qHZwuz Une occasion rare de découvrir l’envers du décor et le patrimoine du quotidien.

Piscine des Dervallières Nantes 44093

http://urlr.me/qHZwuz



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