PepiBAR : fêtons les plantes tout l’été au Solilab !, Solilab (le), Nantes
jeudi 23 juillet 2026 · Solilab (le) · Nantes
Informations pratiques
PepiBAR : fêtons les plantes tout l’été au Solilab ! 23 juillet – 20 août, certains jeudis Solilab (le) Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-20T18:30:00+02:00 – 2026-08-20T23:59:00+02:00
⛱️ LE « PEPIBAR » … QU’EST CE QUE C’EST ?
Une guinguette associative et open-air animée tout l’été sur l’île de Nantes, en terrasse du Solilab. Ce projet événementiel nait d’une volonté de sensibiliser le public citadin à l’importance du végétal en ville, et aux actions d’agricultures urbaines solidaires. L’ensemble des végétaux installés sur cette terrasse sont produits et cultivés au PépiLAB : pépinière participative in-situ, gérée et animée par l’association Bio-T-Full.
Ouvert à tou.te.s, on y accueille les familles, co-workers, visiteurs et touristes de passage pour des animations ludo-créatives ouvertes aux petits et grands pour s’amuser tout en apprenant. On y trouve aussi des jeux en bois, un stand de vente de plants, une buvette, un Dj-Set et un stand pour se restaurer sur le pouce (croques végé/carné), le tout dans une ambiance conviviale et végétale !
AU PROGRAMME DE CETTE GUINGUETTE :
- DJ SET
- ❤️JEUX EN BOIS
- BUVETTE Locale (avec ou sans alcool)
- ANIMATIONS ENFANTS
- STAND CROQUES & FOOD (salé et/ou sucré)
- VENTE DE PLANTS produits sur place (100% BIO-T-FULL )
❓ QUI SOMMES NOUS ?
Bio-T-Full s’est donnée pour ambition de re(connecter) les citadin.e.s à la nature, par la pratique du jardinage et de l’agriculture (péri)urbaine, en s’attachant à redonner du sens et du lien aux actions de végétalisation en ville.
❓ POURQUOI CETTE GUINGUETTE ?
L’association accueille et anime des projets de jardinage à visée thérapeutique en lien avec des publics en situation de handicap (troubles du développement et/ou neuroatypie : TSA, TDA-H, etc.)
Les recettes de notre buvette et les bénéfices de la vente de plantes sont intégralement reversés au profit de la création de nos jardins sensoriels.
INFOS PRATIQUES :
5 dates cet été pour profiter du PépiBAR : les 09 et 23 juillet, puis les 6, 20 et 27 août // de 18h30 à 00h
ENTREE LIBRE (sauf le 09/07 : entrée suradhésionuniquement !)
Le SOLILAB / 8 Rue Saint Domingue, 44200 Nantes
// NOUVEAUTE CETTE ANNEE : profitez d’un accès facilité part le « jardin du rail« , directement depuis le hangar à bananes / cantine du voyage //
- Parking à vélo à l’entrée / Station Bicloo-Naolib à proximité
- LIGNE 5 Arrêt Hangar à Banane / ou Navibus
- Stationnement gratuit à 300m (parking Quai Wilson)
Solilab (le) 8 Rue de Saint Domingue, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@bio-t-full.org »}] [{« link »: « http://bio-t-full.org »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/bio-t-full/adhesions/adhesion-2025-association-bio-t-full »}]
Une guinguette végétale et open-air animée tout l’été sur l’île de Nantes, et qui ouvre sa 6ème édition en terrasse du Solilab, Entrée libre / ouvert à tou.te.s.
Perrine FORITE
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