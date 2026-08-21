Découvrez les coulisses de l’assainissement à Ecquevilly, Veolia Assainissement & Maintenance, Ecquevilly

Informations pratiques

Découvrez les coulisses de l’assainissement à Ecquevilly Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Veolia Assainissement & Maintenance Yvelines

Conditions de visite

1ère visite de 10h00 à 11h00

2ème visite de 11h30 à 12h30

Groupes de visite limités à 15 personnes

Ouvert aux enfants à partir de 5 ans.

Accès PMR

Venir en chaussures plates et fermées.

Interdit aux animaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Découvrez les coulisses de l’assainissement à Ecquevilly (78)

Le samedi 19 juillet, plongez au cœur d’un service essentiel à notre quotidien !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’expertise Assainissement & Maintenance de Veolia vous ouvre les portes de son agence d’Ecquevilly (78).

En tant que partenaire de proximité des collectivités et des habitants du territoire, nous œuvrons chaque jour pour entretenir les réseaux d’assainissement, protéger l’environnement et garantir la continuité d’un service indispensable. Le temps d’une visite, partez à la rencontre de nos équipes et explorez un univers souvent méconnu, mais essentiel au bon fonctionnement de nos villes.

Accompagnés par nos experts, découvrez les métiers, les équipements et les technologies qui nous permettent d’assurer, 24h/24 et 7j/7, la performance des réseaux d’assainissement. Vous pourrez approcher nos véhicules d’intervention, assister à des démonstrations de nos savoir-faire et échanger avec celles et ceux qui agissent chaque jour pour préserver notre cadre de vie.

Au programme :

• Visite de l’agence et de ses installations

• Présentation de nos véhicules et équipements spécialisés

• Démonstrations de nos savoir-faire

• Ateliers et animations ludiques

• Jeu pour tester vos connaissances

En famille, entre amis, pour découvrir les coulisses d’un secteur essentiel ou par simple curiosité, venez vivre une expérience immersive et porter un nouveau regard sur un métier d’utilité publique.

Les places sont limitées : inscrivez-vous dès maintenant !

> 1ère visite de 10h00 à 11h00

> 2ème visite de 11h30 à 12h30

Veolia Assainissement & Maintenance rue des fontenelles ecquevilly Ecquevilly 78920 Yvelines Île-de-France 0684310049 https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-lagence-decquevilly [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-lagence-decquevilly/sinscrire »}]

Visite libre avec médiation

©VEOLIA ASSAINISSEMENT & MAINTENANCE FRANCE