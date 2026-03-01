Découvrez les plantes qui nourrissent le sol : semis d’engrais vert Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Les engrais verts exercent différents bien faits sur le sol :

– protection contre l’érosion

– limitation du lessivage

– favorisent l’activité microbienne

Il faut les semer au bon moment en respectant quelques gestes précis.

D’une façon générale, les semis d’engrais verts se font soit à l’automne, soit au printemps.

Au printemps, dès début ou fin mars, leur semis servira à préparer le sol au potager pour l’été.

[Atelier pratique ]

Comment semer des engrais verts, pour améliorer et enrichir le sol de votre jardin !

Le vendredi 06 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-06T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-06T15:00:00+02:00_2026-03-06T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Maison du Jardinage et du Compostage et trouvez le meilleur itinéraire

