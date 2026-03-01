Découvrez les plantes qui nourrissent le sol : semis d’engrais vert Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Les engrais verts exercent différents bien faits sur le sol :
– protection contre l’érosion
– limitation du lessivage
– favorisent l’activité microbienne
Il faut les semer au bon moment en respectant quelques gestes précis.
D’une façon générale, les semis d’engrais verts se font soit à l’automne, soit au printemps.
Au printemps, dès début ou fin mars, leur semis servira à préparer le sol au potager pour l’été.
[Atelier pratique ]
Comment semer des engrais verts, pour améliorer et enrichir le sol de votre jardin !
Le vendredi 06 mars 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Inscription en ligne obligatoire
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
