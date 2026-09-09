Découvrez l’histoire d’Auzelles en photos, Salle polyvalente, Auzelles

Informations pratiques

Découvrez l’histoire d’Auzelles en photos 19 et 20 septembre Salle polyvalente Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les associations Auzel’la Culture et l’Auzelloise se sont réunies pour présenter deux expositions lors des JEP 2026 :

A partir du fond documentaire d’une Auzelloise, des photos anciennes présentant la vie dans le village d’Auzelles lors des 20° et 21° siècle seront présentées dans l’église.

En parallèle, Jean Moinard présentera sa magnifique collection de 70 appareils photos retraçant l’histoire de la photographie de sa création à nos jours.

Quelques surprises surprendront le visiteur lors de sa déambulation dans le bourg.

Salle polyvalente 1 place de l’église 63590 auzelles Auzelles 63590 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 09 98 62 23 Gratuit

Les associations Auzel’la Culture et l’Auzelloise se sont réunies pour présenter deux expositions lors des JEP 2026 :

©MP Dauphin