Découvrez l’histoire de la Pointe de Kervoyal, à Damgan, Promenade Guillaume Apollinaire, Damgan

Informations pratiques

Découvrez l’histoire de la Pointe de Kervoyal, à Damgan 19 et 20 septembre Promenade Guillaume Apollinaire Morbihan

Départs toutes les 15 minutes, de 13h30 à 16h30 – parcours guidé d’environ 900 mètres – durée 1h.

Événement gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Et si vous profitiez des Journées Européennes du Patrimoine pour (re)-découvrir autrement la Pointe de Kervoyal, à Damgan ?

Pendant tout le week-end, Bunker Archéo 56 vous invite à remonter le temps et à partir à la découverte de ce site chargé d’histoire.

Un circuit explicatif, d’environ 1 heure, vous permettra d’observer les vestiges et de comprendre l’histoire de la Pointe de Kervoyal au fil d’un parcours guidé d’environ 900 mètres.

Et parce que le patrimoine se découvre aussi dans une ambiance conviviale, vous pourrez également profiter sur place de :

Un campement américain, pour plonger dans l’atmosphère de la Libération et échanger avec des passionnés.

Un stand de vente de livres, consacré à l’histoire locale, à la Seconde Guerre mondiale et au patrimoine.

Un week-end pour observer, comprendre, échanger… et faire revivre la mémoire du lieu.

Venez découvrir la Pointe de Kervoyal autrement, au cœur de son histoire. Rendez-vous les 19 et 20 septembre à Damgan !

Promenade Guillaume Apollinaire Promenade Guillaume Apollinaire 56750 Damgan Damgan 56750 Morbihan Bretagne

Les 19 et 20 septembre, la Pointe de Kervoyal vous ouvre ses portes !

© bunker archeo 56