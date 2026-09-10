Découvrez l’Hôtel de Ville de Nantes !, Hôtel de Ville de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Découvrez l’Hôtel de Ville de Nantes ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h40 Hôtel de Ville de Nantes Loire-Atlantique

Inscription sur place, le jour même. Départ toutes les 20 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:40:00+02:00 – 2026-09-20T17:20:00+02:00

Visites commentées : découverte de l’histoire des bâtiments et du fonctionnement de la vie municipale à travers la présentation des différentes salles de la mairie (salle du conseil, bureau de la maire, salles de réception…).

Entrée par la rue de la Commune.

Hôtel de Ville de Nantes Rue de la Commune 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Après l’acquisition en 1578 du modeste manoir de Derval, l’Hôtel de Ville de Nantes s’est étendu progressivement pendant 4 siècles. Ces agrandissements successifs sont dus au développement des compétences du maire et aux besoins croissants de la population.

Visites commentées : découverte de l’histoire des bâtiments et du fonctionnement de la vie municipale à travers la présentation des différentes salles de la mairie (salle du conseil, bureau de la de …

© Ville de Nantes