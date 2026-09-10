Découvrez librement l’exposition « 1944 : Face à la guerre dans le Figeacois », CIAP de Figeac, Figeac

Informations pratiques

Découvrez librement l’exposition « 1944 : Face à la guerre dans le Figeacois » 19 et 20 septembre CIAP de Figeac Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition thématique retrace et met en perspective les événements qui ont marqué le territoire de Figeac à la fin de l’Occupation.

CIAP de Figeac 5 rue de Colomb Figeac 46100 Lot Occitanie 05 65 50 05 40 https://ville-figeac.fr/ciap Le cen­tre d’interprétation de l’architecture et du pat­ri­moine de la ville de Figeac est situé dans la mairie de la ville. Il offre aux vis­i­teurs les clés de com­préhen­sion de la ville, bal­aye les 1200 ans de son his­toire et présente les car­ac­téris­tiques archi­tec­turales et urbaines du secteur sauve­g­ardé. Il pro­pose une expo­si­tion per­ma­nente de 100 m² sur l’his­toire et le pat­ri­moine de la ville et par­al­lèle­ment, il accueille des expo­si­tions tem­po­raires.

Cette exposition thématique retrace et met en perspective les évènements qui ont frappé le territoire de Figeac à la fin de l’Occupation.

© Marc Allenbach – Grand-Figeac