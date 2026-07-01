Découvrez librement une église aux vitraux remarquables, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montmort-Lucy

Informations pratiques

Découvrez librement une église aux vitraux remarquables 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-Saint-Paul Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A votre rythme, avec des documents qui vous seront proposés à l’accueil, découvrez la magnifique église Saint-Pierre-Saint-Paul à Montmort-Lucy, inscrite au titre des Monuments historiques. Sa nef, datant de la première partie du XIIe siècle, est la partie la plus ancienne de l’église. Elle débouche sur un transept du XIIIe siècle. Ce dernier a été agrandi et doublé au XVe siècle, époque où fut également érigé le chœur.

Les vitraux sont superbes et méritent de s’y attarder. Ils datent du XVIe siècle pour la plupart. Découvrez également la chaire finement sculptée, le Christ en croix du XVIIe siècle et des tableaux inscrits au titre des monuments historiques.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 2 Rue Saint-Pierre, 51270 Montmort-Lucy Montmort-Lucy 51270 Marne Grand Est 06 63 32 96 88 http://www.montmortlucypatrimoine.org/ L’église a été construite en pierre meulière. Elle présente un plan en croix latine. Son porche, aussi appelé « caquetoire » (lieu où l’on bavarde) ou «narthex», date du XIIIe siècle.

La nef, datant de la première partie du XIIe siècle, est la partie la plus ancienne de l’église. Elle débouche sur un transept du XIIIe siècle, qui a été agrandi et doublé au XVe siècle, époque à laquelle fut également érigé le chœur.

Les vitraux datent pour la plupart du XVIe siècle. On peut notamment admirer un vitrail de 1540 consacré à la vie de la Vierge et des fragments représentant saint Jean-Baptiste, sainte Barbe et saint Edme. Les autres vitraux datent des XVIIIe et XXe siècles. Les stalles proviennent du monastère des Cordeliers de Châlons-en-Champagne.

Le vitrail du Christ en croix date du XVIIe siècle. Il a été offert par Louis de Hangest, écuyer d’Anne de Bretagne. Ce vitrail est encadré de deux verrières représentant la vie de saint Pierre et la Passion. L’enfeu du tombeau des seigneurs de Montmort est visible. La chaire à prêcher sculptée, de style Régence flamande, date du XVIIIe siècle et le tableau de la Crucifixion du XIXe siècle.

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul est classée au titre des monuments historiques depuis 1846. Ouverte chaque jour d’avril à octobre.

Accessible aux poussettes.

A votre rythme, avec des documents qui vous seront proposés à l’accueil, découvrez la magnifique église Saint Pierre Saint Paul à Montmort-Lucy, inscrite aux Monuments historiques. Sa nef, datant de …

© Cécile Buffry