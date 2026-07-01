Découvrez l’intérieur d’une maison forte du XVIe siècle, Château des Roises, Bucey-en-Othe

Informations pratiques

Découvrez l’intérieur d’une maison forte du XVIe siècle Dimanche 20 septembre, 14h00 Château des Roises Aube

Visites toutes les 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez d’une visite commentée de ce lieu exceptionnel!

Vous pourrez notamment découvrir, pour la première fois, les chambres décorées dans un style XVIIIe de la tour-porche centrale.

Château des Roises 13 rue du chaillotat, 10190 Bucey-en-Othe Bucey-en-Othe 10190 Aube Grand Est 06 98 65 95 05 Maison forte carrée du XVIe siècle inscrite au titre des monuments historiques en 2005.

L’édifice se présente comme un quadrilatère entouré de fossés partiellement en eau. Un premier château existait à l’est de l’église. Un pavillon central, en saillie, servait d’entrée.

Deux tours carrées cantonnent les extrémités. Les portes piétonnes et charretières ont été bouchées pour permettre l’extension du logis.

La façade sur cour a été profondément altérée par les travaux des XVIIIe et XIXe siècles. La cour est entourée de bâtiments agricoles, d’étables, de granges et d’un pigeonnier.

Ce type de manoir est courant en Champagne, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle.

Profitez d’une visite commentée de ce lieu exceptionnel!

© A. Vicquery