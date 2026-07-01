Partez à la découverte d’une maison forte construite au XVIe siècle, Château des Roises, Bucey-en-Othe

Informations pratiques

Partez à la découverte d’une maison forte construite au XVIe siècle Dimanche 20 septembre, 14h00 Château des Roises Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Prenez un moment pour venir découvrir cette maison forte du XVIe siècle construite par le seigneur de Bucey.

Château des Roises 13 rue du chaillotat, 10190 Bucey-en-Othe Bucey-en-Othe 10190 Aube Grand Est 06 98 65 95 05 Maison forte carrée du XVIe siècle inscrite au titre des monuments historiques en 2005.

L’édifice se présente comme un quadrilatère entouré de fossés partiellement en eau. Un premier château existait à l’est de l’église. Un pavillon central, en saillie, servait d’entrée.

Deux tours carrées cantonnent les extrémités. Les portes piétonnes et charretières ont été bouchées pour permettre l’extension du logis.

La façade sur cour a été profondément altérée par les travaux des XVIIIe et XIXe siècles. La cour est entourée de bâtiments agricoles, d’étables, de granges et d’un pigeonnier.

Ce type de manoir est courant en Champagne, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle.

Prenez un moment pour venir découvrir cette maison forte du XVIe siècle construite par le seigneur de Bucey.

© A. Vicquery