Mézos

Découvrez Mézos lors d’une balade en Tchanquaroue

Mézos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

En balades accompagnées et commentées, venez découvrir et rouler sur les sentiers et pistes de nos magnifiques paysages landais en Tchanquaroue (trottinette électrique Fat Bike). 6 pers. maximum.

Tarif 30 euros 1h30

14 ans minimum.

Point de RDV à définir selon le parcours.

Réservation obligatoire au 06 23 56 16 88 .

Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 56 16 88 charavoile40@gmail.com

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English : Découvrez Mézos lors d’une balade en Tchanquaroue

L’événement Découvrez Mézos lors d’une balade en Tchanquaroue Mézos a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mimizan