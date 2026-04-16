Découvrez Mézos lors d’une balade en Tchanquaroue Mézos
Découvrez Mézos lors d’une balade en Tchanquaroue Mézos lundi 3 août 2026.
Mézos
Découvrez Mézos lors d’une balade en Tchanquaroue
Mézos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
En balades accompagnées et commentées, venez découvrir et rouler sur les sentiers et pistes de nos magnifiques paysages landais en Tchanquaroue (trottinette électrique Fat Bike). 6 pers. maximum.
Tarif 30 euros 1h30
14 ans minimum.
Point de RDV à définir selon le parcours.
Réservation obligatoire au 06 23 56 16 88 .
Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 56 16 88 charavoile40@gmail.com
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English : Découvrez Mézos lors d’une balade en Tchanquaroue
L’événement Découvrez Mézos lors d’une balade en Tchanquaroue Mézos a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mimizan
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