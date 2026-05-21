Fête de la musique Mézos
Fête de la musique Mézos samedi 20 juin 2026.
Mézos
Fête de la musique
PARVIS EGLISE MEZOS Mézos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
CHANSONS TRADITIONNELLES
MUSIQUE DU MONDE
KARAOKE
MUSIQUE CLASSIQUE .
PARVIS EGLISE MEZOS Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 32 96 88 mcpmezos@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Mézos a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan
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