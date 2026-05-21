Mézos

Fête de la musique

PARVIS EGLISE MEZOS Mézos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

CHANSONS TRADITIONNELLES

MUSIQUE DU MONDE

KARAOKE

MUSIQUE CLASSIQUE .

PARVIS EGLISE MEZOS Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 32 96 88 mcpmezos@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Mézos a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan