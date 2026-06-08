Fêtes locales Mézos
Fêtes locales Mézos vendredi 31 juillet 2026.
Mézos
Fêtes locales
Foyer Rural Mézos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Animations, bandas , concert, bal gratuit feu d’artifice ……
programme détaillé à venir .
Foyer Rural Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine comite.mezos@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Mézos a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Mimizan
À voir aussi à Mézos (Landes)
- Mets un pull, ta mére a froid Salle des fêtes Mézos 14 juin 2026
- Fête de la musique Mézos 20 juin 2026
- Découvrez Mézos lors d’une balade en Tchanquaroue Mézos 6 juillet 2026
- Journée Tourisme en Espace Rural Mézos 22 juillet 2026
- Découvrez Mézos lors d’une balade en Tchanquaroue Mézos 3 août 2026