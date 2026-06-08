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Fêtes locales Mézos

Fêtes locales Mézos

Fêtes locales Mézos vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Foyer Rural

Ville : 40170 Mézos

Département : Landes

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Mézos

Fêtes locales

Foyer Rural Mézos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31

Animations, bandas , concert, bal gratuit feu d’artifice ……
programme détaillé à venir   .

Foyer Rural Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine   comite.mezos@yahoo.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Mézos a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Mimizan

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