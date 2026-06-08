Mézos

Fêtes locales

Foyer Rural Mézos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Animations, bandas , concert, bal gratuit feu d’artifice ……

programme détaillé à venir .

Foyer Rural Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine comite.mezos@yahoo.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Mézos a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Mimizan