Mézos

Tournoi de tennis du TCM

place de la Bergerie Mézos Landes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Tournoi de tennis organisé par le Tennis Club de Mézos, ouvert aux hommes et femmes de NC à 15/1. L’inscription coûte 18€ pour les adultes (30€ si inscriptions à 2 épreuves) et 13€ pour les -15 ans.

Epreuves simple Dames senior, simple Dames +35, simple Messieurs senior, simple Messieurs +35, simple Messieurs +55. Consolantes pour les NC à 30/1.

Inscriptions sur Ten’Up, philippe.cubilier@hotmail.fr, 0619232278. .

place de la Bergerie Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 23 22 78 philippe.cubilier@hotmail.fr

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English : Tournoi de tennis du TCM

L’événement Tournoi de tennis du TCM Mézos a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Mimizan