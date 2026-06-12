Tournoi de tennis du TCM Mézos
Tournoi de tennis du TCM Mézos lundi 20 juillet 2026.
Mézos
Tournoi de tennis du TCM
place de la Bergerie Mézos Landes
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Tournoi de tennis organisé par le Tennis Club de Mézos, ouvert aux hommes et femmes de NC à 15/1. L’inscription coûte 18€ pour les adultes (30€ si inscriptions à 2 épreuves) et 13€ pour les -15 ans.
Epreuves simple Dames senior, simple Dames +35, simple Messieurs senior, simple Messieurs +35, simple Messieurs +55. Consolantes pour les NC à 30/1.
Inscriptions sur Ten’Up, philippe.cubilier@hotmail.fr, 0619232278. .
place de la Bergerie Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 23 22 78 philippe.cubilier@hotmail.fr
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English : Tournoi de tennis du TCM
L’événement Tournoi de tennis du TCM Mézos a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Mimizan
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