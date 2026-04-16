Mimizan

Découvrez Mimizan en Tchanquaroue

Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

En balades accompagnées et commentées, venez découvrir et rouler sur les sentiers et pistes de nos magnifiques paysages landais en Tchanquaroue (Trottinette électrique Fat Bike). 6Personnes maximum.

14 ans minimum.

Tarif 30€/1h30

Réservation obligatoire au 06 23 56 16 88

Point de RDV à définir selon parcours. .

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 56 16 88 charavoile40@gmail.com

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English : Découvrez Mimizan en Tchanquaroue

L’événement Découvrez Mimizan en Tchanquaroue Mimizan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mimizan