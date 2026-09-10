Découvrez trois expositions dans l’une des plus belles maisons de la cité médiévale de Sévérac-le-Château, Maison des Consuls, Sévérac-le-Château

Informations pratiques

Découvrez trois expositions dans l’une des plus belles maisons de la cité médiévale de Sévérac-le-Château 19 et 20 septembre Maison des Consuls Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez, dans la Maison des Consuls, trois expositions qui vous plongent au cœur de l’histoire : « Se soigner au XVIIe siècle, entre science et superstition », « Lumières sur l’histoire de l’éclairage » et « La vie quotidienne au château de Louis d’Arpajon ».

À travers ces parcours thématiques, explorez les pratiques médicales d’autrefois, l’évolution des techniques d’éclairage et le quotidien des habitants d’un château à l’époque de Louis d’Arpajon.

Maison des Consuls 11 bis rue Amaury-de-Sévérac, 12150 Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château 12150 Aveyron Occitanie 05 65 47 67 31 http://www.tourisme-severaclechateau.fr La Maison des Consuls possède un plafond peint du XVe siècle, une cheminée du XVIe siècle, une galerie avec vitrerie du XVIIe siècle. Elle abrite une salle d’exposition avec une reconstitution du château de Sévérac au XVIIe siècle, une salle d’exposition sur la rue au Moyen Âge, ainsi qu’une salle d’exposition sur le rôle et le travail effectué par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine sévéragais. Depuis l’A75, sortie 42 « Sévérac-le-Château ». Parkings voiture, camping-car et bus à proximité de la cité médiévale. Possibilité pour les voitures uniquement de monter au château (parking).

Découvrez dans la maison des Consuls les expositions : « Se soigner au XVIIe siècle – entre science et superstition », « Lumières sur l’histoire de l’éclairage » et « Vie quotidienne dans le château…

©Florent Deltort