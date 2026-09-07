Visite guidée de la cité médiévale de Sévérac et de son château perché, Château de Sévérac, Sévérac-le-Château

Informations pratiques

Visite guidée de la cité médiévale de Sévérac et de son château perché 19 et 20 septembre Château de Sévérac Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Arpentez les ruelles de la cité médiévale et découvrez : maisons à colombages et encorbellement, demeures bourgeoises, marché couvert « Sestayral ».

Au château, découvrez la chapelle castrale, les remparts et les tours de garde médiévaux, le pavillon d’escalier et la salle des Sibylles (XVIIe siècle), la cuisine, la cour d’honneur et le panorama.

Samedi 19/09 :

10h : Visite guidée de la cité médiévale – RDV devant l’office de Tourisme – 5 rue des Douves

11h : Visite guidée du château – RDV à l’entrée du Château

14h30 : Visite guidée de la cité médiévale – RDV devant l’office de Tourisme – 5 rue des Douves

15h30 : Visite guidée du château – RDV à l’entrée du Château

Dimanche 20/09 :

10h : Visite guidée de la cité médiévale – RDV devant l’office de Tourisme – 5 rue des Douves

11h : Visite guidée du château – RDV à l’entrée du Château

14h30 : Visite guidée de la cité médiévale – RDV devant l’office de Tourisme – 5 rue des Douves

15h30 : Visite guidée du château – RDV à l’entrée du Château.

Château de Sévérac 5 rue des Douves, 12150 Séverac-le-Château Sévérac-le-Château 12150 Aveyron Occitanie 05 65 47 67 31 Le château de Sévérac domine le village éponyme depuis sa butte culminant à plus de 800 mètres d’altitude. Un magnifique panorama s’étend sous nos yeux : des verdoyantes plaines de la Vallée de l’Aveyron aux Causses. Repérez-vous grâce à la table d’orientation. Sévérac d’Aveyron s’est construit autour de ce château, et la vie du village est toujours rythmée par son passé historique hors du commun. En été, le bourg s’anime au gré du théâtre de rue, des visites guidées des bâtisses médiévales et des nombreuses animations qui ont lieu au château et dans les ruelles de la cité.

Dès le Xe siècle, les seigneurs locaux ont implanté leur place forte à cet endroit stratégique. Le château a changé de mains au cours des siècles : les Sévérac, les Armagnac et les Arpajon s’y sont succédé. Ce sont les derniers qui ont fait construire le grand château de style Renaissance, actuellement en cours de restauration. Ne manquez pas la visite de ce lieu d’exception pour découvrir les remparts, les courtines, la chapelle, les tours de guet et les cuisines.

Arpentez les ruelles de la cité médiévale et découvrez : maisons à colombages et encorbellement, demeures bourgeoises, marché couvert « Sestayral ».

©Florent Deltort