Découvrez un atelier de facture d’orgues, SAS Laurent Plet Atelier, Macey

Informations pratiques

Découvrez un atelier de facture d’orgues 19 et 20 septembre SAS Laurent Plet Atelier Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le monde de la création et de la restauration d’orgues.

SAS Laurent Plet Atelier 10 rue René Cassin 10300 Macey Macey 10300 Aube Grand Est 06 68 37 25 23 Entreprise créée en 1982 devenu SAS en 2004 puis SA en 2019, elle est labellisée « Entreprise du patrimoine vivant » depuis 2006.

Ils conçoivent et restaurent eux-même les instruments avec seulement des matériaux nobles.

L’atelier comprend une salle de machine, une salle de montage, une salle d’atelier, une forge et une table à fondre, un atelier de tuyauterie et une salle d’harmonie.

Venez découvrir le monde de la création et de la restauration d’orgues.

© SAS Laurent Plet