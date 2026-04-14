Découvrez un écrin de verdure intimiste et romantique, et ses nombreuses installations végétales, Jardin des Oules, Saint-Victor-des-Oules

Découvrez un écrin de verdure intimiste et romantique, et ses nombreuses installations végétales 6 et 7 juin Jardin des Oules Gard

3,50 € pour les adultes

gratuit pour les moins de 15 ans

– salon de thé à l’ombre des grands arbres

– librairie de livres d’occasion sur les jardins

– accès partiel pour les personnes à mobilité réduite (golfette avec chauffeur)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez visiter librement ce jardin privé, enrichi depuis le XIXe siècle d’arbres aux essences variées.

Vous pourrez également admirer les sculptures monumentales qui ponctuent le jardin.

Jardin des Oules Route du Parc, 30700 Saint-Victor-des-Oules, France Saint-Victor-des-Oules 30700 Gard Occitanie 0608658953 http://www.lejardindesoules.com Créé à la fin du XIXe siècle et abandonné pendant une cinquantaine d’années, ce jardin a été restauré : Emmanuel de Sauveboeuf, paysagiste, a conçu l’architecture végétale du parc, a dessiné le plan et créé un labyrinthe planté d’oliviers pyramidaux. Frédéric Sichet, architecte-paysagiste, a créé le théâtre de verdure qui a reçu le « Prix du théâtre de verdure » en 2014. Le labyrinthe est planté de 1200 oliviers pyramidaux (en haies) et le système hydraulique a été rénové : rivière serpentine, bassins et grottes caractéristique de la deuxième partie du XIXe siècle. Dépliant en français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, japonais, russe, chinois. Accueil en anglais. Après Uzès, D 982 direction Bagnols-sur-Cèze, puis D 125 vers Saint-Victor-des Îles, rue du Château. Parking. Des véhicules électriques (golfette) sont à disposition des personnes en situation de handicap moteur. Boutique, salon de thé, librairie.

Venez visiter librement ce jardin privé, enrichi depuis le XIXe siècle d’arbres aux essences variées.

©Le Jardin des Oules