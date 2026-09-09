Découvrez un fort historique lors d’une visite guidée, Fort de Liouville, Apremont-la-Forêt

Informations pratiques

Découvrez un fort historique lors d’une visite guidée 19 et 20 septembre Fort de Liouville Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez un fort construit entre 1876 et 1878, qui se distingue par son architecture atypique, notamment ses arcades néogothiques au niveau du casernement. Terriblement bombardé à l’automne 1914, notamment avec des obus de gros calibre, le fort a traversé les épreuves du temps. Grâce au travail de l’ASFL depuis 38 ans, vous pouvez aujourd’hui explorer ce lieu historique lors d’une visite guidée exclusive.

Visite du fort à 10h et à 14h le samedi 19 septembre, et à 14h le dimanche 20 septembre 2026.

Attention : l’accès au fort se fait depuis le village de Saint-Agnant-sous-les-Côtes !

Fort de Liouville Chemin du Fort, 55300 Apremont-la-Forêt Apremont-la-Forêt 55300 Saint-Agnant-sous-les-Côtes Meuse Grand Est 06 13 79 82 62 http://fortdeliouville.canalblog.com/ http://www.facebook.com/asfl.liouville Érigé entre 1876 et 1878 sur le « rideau défensif » des Hauts de Meuse, il fait face au camp retranché de Metz. Seul ouvrage modernisé entre les places fortes de Toul et Verdun, il sera équipé de cuirassements, et certaines de ses maçonneries seront remplacées par du béton. Par son architecture et son implantation uniques, le fort est un ouvrage atypique dans le système Séré de Rivières. Bombardé intensément dès septembre 1914, il résistera à l’attaque et passera les quatre années de la Grande Guerre à veiller sur le front tout proche. La faune et la flore sont bien présentes sur le site. L’ASFL veille à entretenir et conserver les ruines de ce fort, tout en organisant des visites régulières. Chemin d’accès depuis le village de Saint-Agnant-sous-les-Côtes

Découvrez un fort construit entre 1876 et 1878, qui se distingue par son architecture atypique, notamment ses arcades néogothiques au niveau du casernement. Terriblement bombardé à l’automne 1914, de…

©Julien Duvéré / ASFL