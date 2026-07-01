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Découvrez un hôtel de ville et ses espaces du XVIIIe siècle, Hôtel de ville de Nancy, Croismare

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville de Nancy · Croismare

Découvrez un hôtel de ville et ses espaces du XVIIIe siècle, Hôtel de ville de Nancy, Croismare

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Nancy
Adresse
1 place Stanislas
Ville
54300 Croismare
Département
Meurthe-et-Moselle

Découvrez un hôtel de ville et ses espaces du XVIIIe siècle Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h00 Hôtel de ville de Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir exceptionnellement les espaces du XVIIIe siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy, ainsi que le bureau du maire. La visite de la mairie pourra se faire librement à partir de supports de médiation.

Hôtel de ville de Nancy 1 place Stanislas Croismare 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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