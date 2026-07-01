Découvrez un hôtel de ville et ses espaces du XVIIIe siècle, Hôtel de ville de Nancy, Croismare

Informations pratiques

Découvrez un hôtel de ville et ses espaces du XVIIIe siècle Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h00 Hôtel de ville de Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir exceptionnellement les espaces du XVIIIe siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy, ainsi que le bureau du maire. La visite de la mairie pourra se faire librement à partir de supports de médiation.

Hôtel de ville de Nancy 1 place Stanislas Croismare 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Venez découvrir exceptionnellement les espaces du XVIIIe siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy, ainsi que le bureau du maire. La visite de la mairie pourra se faire librement à partir de supports de…

© Ville de Nancy