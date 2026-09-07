Découvrez un lavoir du XIXe siècle, Lavoir, Dompierre-aux-Bois

Informations pratiques

Découvrez un lavoir du XIXe siècle 18 – 20 septembre Lavoir Meuse

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement le lavoir de Dompierre pour découvrir son bâtiment d’origine datant du XIXe siècle.

Lavoir Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois Dompierre-aux-Bois 55300 Meuse Grand Est 03 29 90 18 68 Le bâtiment, édifié en 1821 et reconstruit sur ses ruines en 1925, servait à la fois de source et de bassin pour les lavandières. Seule la voûte de l’ancien lavoir subsiste ; les grosses pierres plates en plan incliné, délimitant le bassin, ont été supprimées lors de la reconstruction.

En 2012, pour rendre au bâtiment l’esprit de sa conception d’origine, des travaux de restitution de la verrière ont été réalisés.

Visite libre

© Anne Cousin