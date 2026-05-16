Découvrez un petit village de l’Aube à travers une visite audioguidée, Maison à Écailles, Soulaines-Dhuys

Découvrez un petit village de l’Aube à travers une visite audioguidée 18 – 20 septembre Maison à Écailles Aube

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec un audioguide, découvrez l’histoire de la ville à travers la vie d’un habitant du village. Un brin commère, il faut le dire, mais aussi taquin, cet habitant vous fait marcher et vous raconte l’histoire de son village : la Venise verte de l’Aube. Profitez d’une balade au fil des rivières qui traversent ce petit village de caractère.

Maison à Écailles 7 rue de l’Île, 10200 Soulaines-Dhuys Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est 03 25 92 82 41 https://grandslacsdechampagne.fr La Maison à Écailles est ainsi nommée en raison de la particularité de son bardage en «écailles» d’acacia, planchettes en forme de tuile. Elle date du XIIIe siècle et forme une petite halle de par son architecture originale avec « halloy » : le premier étage surplombe le rez-de-chaussée en étant supporté par des piliers de bois. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques. Le retrait des audio-guides et le départ de la visite se feront à cet endroit. Parking à côté du bâtiment et un autre à 50m.

Avec un audioguide, découvrez l’histoire de la ville à travers la vie d’un habitant du village. Un brin commère, il faut le dire, mais aussi taquin, cet habitant vous raconte l’histoire du village… visite visite audioguidée

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