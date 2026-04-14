Découvrez un petit village de l’Aube à travers une visite audioguidée, Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne, Soulaines-Dhuys

Découvrez un petit village de l’Aube à travers une visite audioguidée 26 et 27 juin Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Aube

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Avec un audioguide, découvrez l’histoire de la ville à travers la vie d’un habitant du village. Un brin commère, il faut le dire, mais aussi taquin, cet habitant vous fait marcher et vous raconte l’histoire de son village : la Venise verte de l’Aube. Profitez d’une balade au fil des rivières qui traversent ce petit village de caractère.

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OT Grands Lacs de Champagne AM