Découvrez une église luthérienne qui fête, cette année, ses 250 ans., Église protestante de Fouday, Fouday

Informations pratiques

Découvrez une église luthérienne qui fête, cette année, ses 250 ans. Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Église protestante de Fouday Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite commentée d’une église protestante luthérienne, dont la nef date de 1776 (250e anniversaire en 2026). La visite portera également sur l’ancien choeur de l’église médiévale (fin XIIe-début XIIIe siècle), orné de remarquables peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles. La visite se terminera à l’extérieur par une présentation du clocher roman et de la tombe du pasteur Oberlin (1740-1826), dont on fête cette année le bicentenaire de la disparition.

Église protestante de Fouday 77 Chem. du Trouchy, 67130 Fouday, France Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est La tour de l’église est une construction romane du XIIe siècle, très simple ; un bandeau marqué à l’extérieur ; à l’étage supérieur, baies jumelées ; toit en bâtière. A l’intérieur, voûte sur nervures supportées par des colonnettes d’angles ; dans la nef, devant le choeur, se trouve un dalle tombale datée de 1486.

Visite commentée de cette église protestante luthérienne, dont la nef date de 1776 (250e anniversaire en 2026). La visite portera également sur l’ancien choeur de l’église médiévale (fin XIIe-début à…

© JDT