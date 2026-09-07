Découvrez une étonnante collection du Néolithique au Moyen Âge, Musée archéologique, Quarante

Informations pratiques

Découvrez une étonnante collection du Néolithique au Moyen Âge 19 et 20 septembre Musée archéologique Hérault

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le village de Quarante est doté d’un patrimoine plurimillénaire. Le musée archéologique présente de nombreux vestiges mis au jour sur le vaste territoire communal.

Venez découvrir en visite libre les nombreux objets archéologiques regroupant des collections du chalcolithique, de l’Âge du fer, des périodes gallo-romaine, wisigothique et du Haut Moyen Âge.

Musée archéologique Place de l’Abbadié, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 89 40 48 http://www.quarante34.fr Les collections de ce musée rassemblent les objets découverts sur le site de l’abbatiale et sur le territoire communal. Elles retracent l’histoire de Quarante depuis le Chalcolithique, l’âge du Fer, les périodes gallo-romaine et wisigothique, jusqu’au haut Moyen Âge.

Le parcours est enrichi par une maquette modulable du bourg de Quarante au XVe siècle, présentant l’abbatiale fortifiée, les remparts, le cloître et le monastère, ainsi que par une maquette de la chapelle Saint-Martin-de-Comérac.

Le village de Quarante est doté d’un patrimoine plurimillénaire. Le musée archéologique présente de nombreux vestiges mis au jour sur le vaste territoire communal.

© Melkan Bassil