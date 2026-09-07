Visite libre : Roueïre d’hier à aujourd’hui, Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante

Informations pratiques

Visite libre : Roueïre d’hier à aujourd’hui 19 et 20 septembre Centre d’Arts et du Patrimoine Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Remontez le temps au Domaine de Roueïre

Explorez librement l’histoire du Domaine de Roueïre et découvrez les éléments architecturaux qui témoignent de son évolution :

la tour-pigeonnier,

l’ancien escalier,

le chai,

les foudres en bois et cuves en béton, véritables marqueurs du passé viticole du site.

Terminez votre visite à l’extérieur avec les anciens pressoirs, et un jardin de sculptures contemporaines, mettant en valeur les œuvres de Pablo Garcia, Suzy Lelièvre et Maxime Sanchez.

Une promenade entre patrimoine et création contemporaine !

Centre d’Arts et du Patrimoine Domaine de Roueïre, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 25 00 25 https://www.domainederoueire.fr https://www.instagram.com/domainederoueire/;https://www.facebook.com/p/Roue%C3%AFre-Centre-dArts-et-du-Patrimoine-61573911970590/ Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d’émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d’exception. Il représente l’union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.

Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …

Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé

et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.

Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes

Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.

Remontez le temps au Domaine de Roueïre

© Melkan Bassil