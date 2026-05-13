Découvrir et comprendre les collections, Musée archéologique de Fréjus, Fréjus

Découvrir et comprendre les collections Samedi 23 mai, 19h00 Musée archéologique de Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Des explications sur les collections vous attendent.

Musée archéologique de Fréjus Place du Docteur CALVINI, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494521578 https://www.ville-frejus.fr/fr/decouvrir-et-sortir/histoire-et-patrimoine/musees-et-monuments/musee-archeologique Le musée présente des collections archéologiques provenant du territoire de Fréjus. La muséographie s’articule autour des thèmes propres à la ville antique de Forum Julii : les ateliers de potiers et la production de céramiques, l’habitat à travers l’évocation de la maison romaine de la place Formigé ; enfin, le monde des morts est illustré par deux nécropoles mises au jour lors de fouilles entre 1983 et 1987. Une salle est consacrée au lapidaire dont la pièce principale est l’Hermès bicéphale devenu le symbole de la ville de Fréjus. Dans cette pièce se trouve également la mosaïque polychrome dite « de la panthère ». La salle d’accueil présente une maquette de la ville antique et la diffusion d’un film avec des reconstitutions en 3D des principaux monuments de Forum Julii. Parking Place Vernet

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© Ville de Fréjus