L’Antiquité m’inspire ! Transformer et exprimer l’histoire !, Musée archéologique Fréjus, Fréjus

L’Antiquité m’inspire ! Transformer et exprimer l’histoire ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée archéologique Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, les élèves d’une classe de sixième du Collège André Léotard présentent un projet artistique réalisé en lien avec le musée archéologique de Fréjus autour du thème : « L’Antiquité m’inspire ! ».

Après une visite du musée et de la ville antique, les élèves ont choisi un objet ou un monument issu de l’Antiquité. À partir de cette référence patrimoniale, ils ont mené un travail de transformation plastique visant à exprimer leur sensibilité contemporaine.

Les productions interrogent le rapport entre passé et présent : modernisation, détournement, changement de fonction ou réinterprétation poétique des œuvres antiques.

Cette exposition met en lumière la manière dont les élèves s’approprient le patrimoine pour le faire dialoguer avec leur imaginaire et leur regard actuel.

Musée archéologique Fréjus 3 place Calvini Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

La classe, l’œuvre !

Collège André Léotard