Visite libre au cloître de Fréjus, Cloître de la cathédrale de Fréjus, Fréjus

Visite libre au cloître de Fréjus Samedi 23 mai, 19h00 Cloître de la cathédrale de Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le cloître participe à la Nuit européenne des musées le samedi 23 mai prochain et sera donc exceptionnellement ouvert gratuitement de 19h à 23h en visite libre (dernière entrée à 22h30 précise).

Il y aura 2 visites commentée (à 20h et 22h) et également un escape game organisé par le service municipal du patrimoine de la ville de Fréjus !

Cloître de la cathédrale de Fréjus 58 Rue de FLEURY, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494512630 https://www.cloitre-frejus.fr Construit entre les Ve et XVIe siècles à l’emplacement de la cité antique de Fréjus, l’ensemble cathédral regroupe quatre bâtiments : le palais épiscopal (transformé aujourd’hui en Hôtel de Ville), la cathédrale, le baptistère et enfin l’ensemble canonial dont fait partie intégrante le cloître.

Ce dernier était un lieu de passage permettant de desservir les différents bâtiments, il n’était donc pas un lieu de recueillement.

Le cloître participe à la Nuit européenne des musées le samedi 23 mai prochain et sera donc exceptionnellement ouvert gratuitement de 19h à 23h en visite libre (dernière entrée à 22h30 précise).

©Francis Vauban