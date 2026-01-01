Découvrir et pratiquer les langues étrangères dans les bibliothèques de la Ville de Paris
jeudi 1 janvier 2026
Informations pratiques
ateliers de conversation, « book club », lectures pour enfant, initiation linguistique, conférences, etc.
Pour découvrir une langue ou une culture, pour apprendre, se surprendre, s’étonner ou s’amuser, les bibliothèques de Paris sont « the place to be »* !
Scrollez vers le bas pour voir toutes leurs animations concernant les langues ou bien cliquez ici afin de retrouver toutes les ressources qu’elles ont à vous proposer !
* L’endroit où il faut être!
Retrouvez toutes les animations culturelles des bibliothèques de la Ville de Paris autour des langues et des cultures du monde :
Du jeudi 01 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit
Pour toutes les informations et réservations, merci de vous adresser directement aux bibliothèques concernées.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-01T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :