Découvrir et pratiquer les langues étrangères dans les bibliothèques de la Ville de Paris

Informations pratiques

ateliers de conversation, « book club », lectures pour enfant, initiation linguistique, conférences, etc.

Pour découvrir une langue ou une culture, pour apprendre, se surprendre, s’étonner ou s’amuser, les bibliothèques de Paris sont « the place to be »* !

Scrollez vers le bas pour voir toutes leurs animations concernant les langues ou bien cliquez ici afin de retrouver toutes les ressources qu’elles ont à vous proposer !

* L’endroit où il faut être!

Retrouvez toutes les animations culturelles des bibliothèques de la Ville de Paris autour des langues et des cultures du monde :

Du jeudi 01 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit

Pour toutes les informations et réservations, merci de vous adresser directement aux bibliothèques concernées.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



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