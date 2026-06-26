Découvrir la colline du Schiebenberg et la tuilerie Sonntag à Still Still
vendredi 28 août 2026 · Still
Informations pratiques
Still
Découvrir la colline du Schiebenberg et la tuilerie Sonntag à Still
34 rue des Tuilleries Still Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 08:30:00
fin : 2026-08-28 16:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Partez à la découverte d’un patrimoine naturel et industriel méconnu au cœur du Piémont des Vosges.
Rando thématique La colline du Schiebenberg & la Tuilerie Sonntag à Still
Partez à la découverte d’un patrimoine naturel et industriel méconnu au cœur du Piémont des Vosges.
Cette randonnée conviviale de 10 km vous mènera sur les hauteurs du Schiebenberg avant de rejoindre l’ancienne Tuilerie Sonntag, témoin du savoir-faire artisanal local. Au fil du parcours, profitez de panoramas sur la plaine d’Alsace et découvrez l’histoire de ce site emblématique grâce aux explications de votre accompagnateur. .
34 rue des Tuilleries Still 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 48 01 31 contact@lesrandosdetharcice.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out to discover a little-known natural and industrial heritage in the heart of the Vosges Piedmont.
L’événement Découvrir la colline du Schiebenberg et la tuilerie Sonntag à Still Still a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
À voir aussi à Still (Bas-Rhin)
- Visite commentée de l’ancienne briqueterie Sonntag Still 17 juillet 2026
- Visite guidée de l’ancienne tuilerie, Tuilerie-briqueterie, Still 20 septembre 2026