Informations pratiques

Still

Découvrir la colline du Schiebenberg et la tuilerie Sonntag à Still

34 rue des Tuilleries Still Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 08:30:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Partez à la découverte d’un patrimoine naturel et industriel méconnu au cœur du Piémont des Vosges.

Rando thématique La colline du Schiebenberg & la Tuilerie Sonntag à Still

Partez à la découverte d’un patrimoine naturel et industriel méconnu au cœur du Piémont des Vosges.

Cette randonnée conviviale de 10 km vous mènera sur les hauteurs du Schiebenberg avant de rejoindre l’ancienne Tuilerie Sonntag, témoin du savoir-faire artisanal local. Au fil du parcours, profitez de panoramas sur la plaine d’Alsace et découvrez l’histoire de ce site emblématique grâce aux explications de votre accompagnateur. .

34 rue des Tuilleries Still 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 48 01 31 contact@lesrandosdetharcice.fr

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English :

Set out to discover a little-known natural and industrial heritage in the heart of the Vosges Piedmont.

L’événement Découvrir la colline du Schiebenberg et la tuilerie Sonntag à Still Still a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig