Visite guidée de l’ancienne tuilerie, Tuilerie-briqueterie, Still

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancienne tuilerie Dimanche 20 septembre, 14h30 Tuilerie-briqueterie Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La visite permet de découvrir les 4 étapes de la fabrication d’une brique : l’extraction de la glaise, le façonnage, le séchage et la cuisson dans le four. Le site possède un four Hoffmann datant de la fin du XIXème siècle, l’un des derniers en bon état en Alsace.

Tuilerie-briqueterie 9 rue des Tuileries, 67190 Still Still 67190 Bas-Rhin Grand Est 03 88 50 00 32 http://www.tuileriesonntag.fr Ancienne briqueterie datant du début du XVIIIe siècle et fermée en 1962, elle conserve l’un des derniers fours Hoffmann érigé à la fin du XIXe siècle. En cours de réhabilitation, tout son matériel de production est resté sur place. Parking à la salle des fêtes située en face du site.

La visite permet de découvrir les 4 étapes de la fabrication d’une brique : l’extraction de la glaise, le façonnage, le séchage et la cuisson dans le four. Le site possède un four Hoffmann datant de…

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