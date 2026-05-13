Découvrir le bocage au coucher du soleil Place Lefrançois Delalande Courcy
Découvrir le bocage au coucher du soleil Place Lefrançois Delalande Courcy mardi 7 juillet 2026.
Courcy
Découvrir le bocage au coucher du soleil
Place Lefrançois Delalande Deavant la mairie Courcy Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Visite guidée nature. Saviez-vous que la Manche possède la plus forte densité de bocage en France ? Véritable patrimoine naturel, les paysans d’hier l’ont façonné patiemment avant de nous le confier. .
Place Lefrançois Delalande Deavant la mairie Courcy 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Découvrir le bocage au coucher du soleil
L’événement Découvrir le bocage au coucher du soleil Courcy a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme
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