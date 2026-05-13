Découvrir le bocage au coucher du soleil Place Lefrançois Delalande Courcy

Courcy

Découvrir le bocage au coucher du soleil

Place Lefrançois Delalande Deavant la mairie Courcy Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Visite guidée nature. Saviez-vous que la Manche possède la plus forte densité de bocage en France ? Véritable patrimoine naturel, les paysans d’hier l’ont façonné patiemment avant de nous le confier. .

Place Lefrançois Delalande Deavant la mairie Courcy 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Découvrir le bocage au coucher du soleil

L’événement Découvrir le bocage au coucher du soleil Courcy a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme