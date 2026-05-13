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Découvrir le bocage au coucher du soleil Place Lefrançois Delalande Courcy

Découvrir le bocage au coucher du soleil Place Lefrançois Delalande Courcy

Découvrir le bocage au coucher du soleil Place Lefrançois Delalande Courcy mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Place Lefrançois Delalande

Adresse : Deavant la mairie

Ville : 50200 Courcy

Département : Manche

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Courcy

Découvrir le bocage au coucher du soleil

Place Lefrançois Delalande Deavant la mairie Courcy Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Visite guidée nature. Saviez-vous que la Manche possède la plus forte densité de bocage en France ? Véritable patrimoine naturel, les paysans d’hier l’ont façonné patiemment avant de nous le confier.   .

Place Lefrançois Delalande Deavant la mairie Courcy 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Découvrir le bocage au coucher du soleil

L’événement Découvrir le bocage au coucher du soleil Courcy a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme

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