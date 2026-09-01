Découvrir le chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste Place de l’église Bissey-sous-Cruchaud
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'église · Bissey-sous-Cruchaud
Informations pratiques
Bissey-sous-Cruchaud
Découvrir le chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste
Place de l’église Eglise Saint-Jean-Baptiste Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le chœur restauré de l’église Saint-Jean-Baptiste !
Venez admirer les statues du Christ, de Sainte-Anne et de Saint Jean-Baptiste, ainsi que la Gloire, toutes restaurées. Le tableau de l’Assomption, récemment remis en valeur, complète cette beauté retrouvée. Un coup d’œil à ne pas manquer ! .
Place de l’église Eglise Saint-Jean-Baptiste Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 14 62 93 asso.bisseypatrimoine@gmail.com
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L’événement Découvrir le chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste Bissey-sous-Cruchaud a été mis à jour le 2026-08-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II