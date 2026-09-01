Découvrir le chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste Place de l’église Bissey-sous-Cruchaud

Informations pratiques

Bissey-sous-Cruchaud

Découvrir le chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste

Place de l’église Eglise Saint-Jean-Baptiste Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le chœur restauré de l’église Saint-Jean-Baptiste !

Venez admirer les statues du Christ, de Sainte-Anne et de Saint Jean-Baptiste, ainsi que la Gloire, toutes restaurées. Le tableau de l’Assomption, récemment remis en valeur, complète cette beauté retrouvée. Un coup d’œil à ne pas manquer ! .

Place de l’église Eglise Saint-Jean-Baptiste Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 14 62 93 asso.bisseypatrimoine@gmail.com

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English :

L’événement Découvrir le chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste Bissey-sous-Cruchaud a été mis à jour le 2026-08-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II