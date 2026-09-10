Découvrir le lightpainting, Bibliothèque Landry, Rennes
mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Découvrir le lightpainting Mercredi 30 septembre, 15h00 Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Un atelier pour découvrir le lightpainting, cette technique photo impressionnante qui permet de jouer avec des effets de lumières variés.
La bibliothèque Landry propose cet atelier dans le cadre du bicentenaire de la photographie.
Tout public.
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr
Atelier
Magnific
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