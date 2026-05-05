Découvrir le moulin à vent de Boisse, Moulin de Boisse RD 55, Castelnau-Montratier

Découvrir le moulin à vent de Boisse Dimanche 28 juin, 15h00 Moulin de Boisse RD 55 Lot

3 €, gratuit jusqu’à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Malgré ses ailes brisées par la tempête Nils le 11 février 2026 qui privera donc de la mise au vent et de la démonstration de mouture, le moulin sera ouvert à la visite. Au rez-de-chaussée visite commentée sur l’histoire singulière de ce moulin et de la lignée des meuniers jusqu’en 1939. A l’étage, présentation des mécanismes, explication du fonctionnement.

Moulin de Boisse RD 55 Chemin du moulin de Boisse Castelnau-Montratier 46170 Sainte-Alauzie Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « moulindeboisse@gmail.com »}]

Visites commentées du moulin. Son histoire et celle du meunier. moulin vent

Gérard Bellon