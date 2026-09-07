Découvrir les fresques de l’église Sainte-Colombe, Église Sainte-Colombe, Les Issards
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Colombe · Les Issards
Informations pratiques
Découvrir les fresques de l’église Sainte-Colombe Samedi 19 septembre, 09h00 Église Sainte-Colombe Ariège
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Église Sainte-Colombe, les fresques de Nicolaï Greschny
Édifiée au Moyen Âge et récemment inscrite au titre des Monuments historiques, l’église Sainte-Colombe abrite un remarquable ensemble de fresques réalisées en 1950 par Nicolaï Greschny, maître de la peinture d’inspiration byzantine.
Véritables « murs d’images », elles racontent l’Ancien et le Nouveau Testament à travers un riche programme iconographique inspiré des traditions orientales, ainsi que le martyr de Sainte-Colombe.
Visite libre tout au long de la journée et documentation disponible sur place.
Église Sainte-Colombe 1 place de l’église, 09100 Les Issards Les Issards 09100 Ariège Occitanie 0561686806 L’église des Issards a été entièrement décorée par le fresquiste Nicolaï Greschny.
Venez découvrir un remarquable ensemble de fresques d’inspiration byzantine, où figures et scènes peintes habillent l’ensemble de l’édifice. Parking des Pyrénées à proximité
Église Sainte-Colombe, les fresques de Nicolaï Greschny
© Mairie de Les Issards