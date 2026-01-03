Découvrir les lieux de mémoire de la rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris

Le mémorial de la Shoah organise un parcours exceptionnel du site historique du Vel d’Hiv et de ses lieux de mémoire. Les 16 et 17 juillet 1942, à l’initiative des Allemands, la police française se livre à l’arrestation de 12 884 Juifs à Paris.

Cette rafle d’une ampleur sans précédent concerne, pour la première fois, plus de 4 000 enfants de moins de 16 ans. Ils sont acheminés au « Vel d’Hiv », célèbre palais des sports situé non loin de la tour Eiffel, et y restent internés plusieurs jours dans des conditions inhumaines. Déportés depuis Drancy vers Auschwitz-Birkenau, peu survivent.

Que reste-il aujourd’hui de « ces journées de larmes et de honte », selon les mots de Jacques Chirac en 1995 ?

Ce parcours abordera l’histoire et la mémoire de cette rafle, désormais symbole de la Shoah en France.

RÉSERVER

Informations Durée : 1h30.

Lieu de rendez-vous : indiqué quelques jours avant le parcours.

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le dimanche 29 mars 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T14:00:00+02:00

fin : 2026-03-29T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-29T11:00:00+02:00_2026-03-29T12:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

